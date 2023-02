Il segretario Beccari incontra il ministro Tajani, ripercorsi dossier aperti e nuove progettualità

Alla Farnesina, a Roma, incontro tra il Ministro degli esteri italiano e vicepremier, Antonio Tajani, e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino, Luca Beccari. Al centro della visita, alla quale ha partecipato anche l'ambasciatrice in Italia Daniela Rotondaro, la messa a punto dell'agenda sui temi tanti aperti tra San Marino e Italia: dai trasporti alla mobilità, dalla telefonia alla giurisdizione.

"Fondamentale - afferma il segretario Beccari - il fatto che abbiamo già fissato la data della prossima Commissione mista che verterà sul tema dei trasporti e delle sue problematiche, come le multe, fino a quello dell'aeroporto di Rimini. Avremo modo di affrontare anche il tema della Tlc e della giurisdizione delle telecomunicazioni".

Oltre ai lavori della commissione mista, prevista per marzo, è in programma anche una visita del Ministro Italiano a San Marino, ulteriore occasione per approfondire altri dossier toccati oggi, come la situazione nei Balcani occidentali, la candidatura di Roma all'expo 2030 e l'accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione Europea.

"Stiamo lavorando moltissimo sul piano negoziale. Finiremo probabilmente entro giugno la parte che riguarda gli allegati tecnici; resteranno aperti i temi politici. Concentreremo la seconda parte dell'anno sull'accordo multilaterale assieme ad Andorra e Monaco", conclude Beccari.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari