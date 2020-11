Il Segretario Gatti in seduta segreta sul piano per la collocazione dei titoli sui mercati internazionali

Porte chiuse e massima riservatezza sul delicatissimo tema chiave della finanza pubblica sammarinese ovvero la collocazione di 300 milioni di titoli del debito pubblico sui mercati internazionali. Il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ne parla in seduta segreta, probabilmente in serata oppure nella giornata di domani. La Commissione Finanze ha approvato, intanto, in sede referente il pdl, presentato dal Segretario di Stato Fabio Righi, sulle società di professionisti in forma di società di capitali. Sostanziale condivisione da parte dei commissari.





Il provvedimento è ora pronto per tornare in Consiglio per l'approvazione definitiva in seconda lettura. Il Segretario al lavoro Teodoro Lonfernini ha poi riferito sull'andamento dell'occupazione. Dalla relazione consegnata ai consiglieri emerge che nel trimestre 1° luglio – 30 settembre, sono stati 166 i lavoratori entrati in mobilità: 108 sammarinesi o residenti, 40 frontalieri o soggiornanti e 18 che usufruiranno dell''indennità di disoccupazione. In 79 casi la riduzione di personale è stata dettata dall'emergenza economica conseguente a quella sanitaria. Nello stesso intervallo di tempo nel 2019 le riduzioni del personale erano state 93, quindi poco più della metà.