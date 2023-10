Il Semestre Reggenziale di Alessandro Scarano e Adele Tonnini

1° aprile - 1° ottobre 2023, un semestre ricco di iniziative: dal sociale alla cultura, con grande attenzione ai temi ambientali e un vivo interesse istituzionale per la cura dei rapporti bilaterali con l'Italia. L'onore di rappresentare la Repubblica nei contesti internazionali, ricordandone il DNA valoriale.

“Focalizzarsi su ciò che unisce e non su ciò che divide”, il primo invito dei Capi di Stato in Aula (20 aprile), facendo memoria delle lunghe fasi di forte scontro politico tra le mura di Palazzo. E si rivelerà un semestre punteggiato da frequenti richiami al rispetto istituzionale, non sempre – fanno notare con una punta di rammarico – con pieno riscontro dalle parti.

Il 6 maggio comincia formalmente l'era di Re Carlo III di Inghilterra. E la Reggenza è a Londra per partecipare alla cerimonia d'Incoronazione. Nell'Abbazia di Westminster, insieme a circa 2.200 invitati, tra monarchi e capi di Stato. Evento di portata storica per l’altissimo significato costituzionale e culturale. Tra Titano e Regno Unito relazioni sempre più assidue.

Il 17 maggio, sfide e scenari globali ed europei, con al centro il conflitto in Ucraina, al IV Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa a Reykjavik. Richiami forti nell'intervento in plenaria della Reggenza, ed un “accorato appello affinché al più presto vengano ripristinate condizioni di pace”, confermando “fraterna solidarietà al popolo ucraino”.

19 maggio. Solidarietà e vicinanza forte anche alla Romagna alluvionata. Cordoglio per le vittime: i Capitani Reggenti si fanno interpreti – nel Loro messaggio al Presidente Mattarella – dei sentimenti di tutta la Repubblica. E a distanza di qualche mese si passa al concreto (29 agosto) con la donazione di 6mila euro, tramite la protezione civile, alle popolazioni colpite.

Sul Titano arriva la Ministra del Turismo Daniela Santanché (27 maggio). Dalla Reggenza un riferimento al legame di amicizia che "sempre si rinnova" tra i due Paesi. "Il settore del turismo - affermano - è luogo privilegiato sul quale costruire insieme progettualità di rilievo tramite le quali presentarci agli interlocutori politici e culturali di ogni nazione".

Maggio - giugno: si apre intanto la crisi politica innescata dalla fuoruscita di Rete dalla maggioranza, e al ritiro della propria delegazione di Governo. Situazione che ha ingenerato una riflessione sul funzionamento delle istituzioni. Per la Reggenza, alla base della difficoltà istituzionale creatasi, una legge elettorale di non facile applicazione e gestibile solo alla luce di norme gerarchicamente sovraordinate che disciplinano il Congresso di Stato. Situazione che li porterà a fine semestre a chiedere che una eventuale riforma istituzionale adotti un approccio sistemico aderente alle nostre tradizioni giuridiche.

Intanto lo sport s'incontra a Malta per i Giochi dei Piccoli Stati (29 maggio). La Reggenza c'è per far sentire la presenza e l'incoraggiamento del Paese al team sammarinese. Una presenza che infonde sicurezza e appoggio anche a Berlino agli Special Olympics World Games (18 giugno). Particolare emozione al passaggio della Delegazione sammarinese, così come nell'assistere alle gare. Sport e grandi eventi anche sul territorio. Reggenza in visita ai paddock al Mondiale di Trial al crossodromo della Baldasserona (10 giugno) per un saluto ai campioni.

In visita sul Titano (5 giugno) il Presidente della Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Enaam Mayara. San Marino – viene ricordato - ospita il Centro Studi Internazionale e anche una sede della Pam. I Capitani Reggenti ne richiamano il lavoro nel monitoraggio dei conflitti e delle condizioni socio-politiche dell'area, raccomandando confronto, in particolare, sulle politiche migratorie”. Impegno di San Marino assicurato.

Il 14 giugno i funerali di Stato per Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia ed ex premier. In prima fila, accanto al Presidente Mattarella e insieme alle massime autorità italiane, siedono i Capitani Reggenti in segno di partecipazione al cordoglio dell'amica Repubblica italiana. Il tributo all'uomo, all'imprenditore, al politico.

Il 4 luglio viene presentato a Palazzo il piano di azione triennale della Commissione CSD ONU. Tra gli aspetti più urgenti, inclusione lavorativa e vita indipendente. Segue la visita alle strutture assistenziali ISS: l'incontro con gli ospiti e gli operatori di Sportello Disabilità, Colore del Grano, Atelier e Centro il Libeccio.

Il 12 luglio la Ministra della Giustizia del Liechtenstein, Graziella Marok-Wachter sale sul Titano. Si parla di nuove collaborazioni in tema giudiziario e trust. Tanti i richiami all'amicizia che lega i due piccoli Stati - relazioni che negli ultimi tempi si sono intensificate - e alla recente riforma della giustizia.

A fine mese, il 25 luglio, la Reggenza riceve il Contingente AGECS, in partenza per il 25° Jamboree in Corea del Sud. Guardano agli ideali dello scoutismo Le Loro Eccellenze Alessandro Scarano e Adele Tonnini definendo l'educazione scout come un “fare ragionato”. "Valori – dicono – che hanno contributo alla formazione di cittadini autonomi, responsabili e attenti al bene comune”, nonché “fondamenta delle radici della nostra Repubblica”.

28 luglio, Anniversario della caduta del fascismo e Festa della Libertà. Con un protocollo inedito ed ampliato, i Capitani Reggenti concedono un'udienza, per la prima volta nell’Ufficio dell’Eccellentissima Reggenza, ai parenti prossimi dei partigiani sammarinesi appartenenti al Distaccamento Autonomo d’Assalto Montefeltro della V Brigata Garibaldi, per creare un collegamento ideale con il momento di commemorazione in Piazza della Libertà.

3 agosto. Ad "Ospite ospitante", il Padiglione di San Marino alla Biennale d'Architettura di Venezia arriva la Reggenza. Una visita tra le installazioni capaci di unire architettura, arte e design, proiettando l'immagine del Paese, le espressioni culturali di cui si nutre, sulla scena internazionale.

Agosto-settembre: cultura da riscoprire e approfondire anche attraverso i luoghi meno conosciuti del Paese, particolari per bellezza e significato. La Reggenza visita Castello per Castello, le zone più insolite del territorio, sotto il profilo storico, naturalistico e non solo. Tesori da valorizzare da dentro per essere meglio conosciuti anche fuori. “Non solo semplici passeggiate ma veri e propri viaggi alla scoperta del territorio”.

Simboli, tradizioni e orgoglio nazionale nella mostra fotografica di Paolo Crocenzi dedicata alla Reggenza (1 settembre) allestita nell'atrio di Palazzo. "Lodevole il sentimento di rispetto che la cittadinanza prova per noi, per quello che rappresentiamo” – affermano Le Loro Eccellenze.

Nel giro di pochi giorni due incontri importanti: il primo con la Presidente della Commissione Esteri italiana Stefania Craxi, insignita dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata (7 settembre); e con il Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli (14 settembre). Europa, cittadini residenti all'estero, calo demografico, migrazioni, i temi di reciproco interesse.

19 – 20 settembre: Capitani Reggenti alle Nazioni Unite per il Forum sullo sviluppo sostenibile. Portano di fronte al mondo l'impegno di San Marino a sottoscrivere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Dall'emergenza climatica alla lezione del Covid, sfida tra le sfide per il sistema sanitario nazionale, nella riunione di alto livello dell'Assemblea Generale. Implementare una strategia globale, per la prevenzione delle pandemie. L'auspicio che l'Oms continui a supportare i network dei piccoli Paesi. A margine gli incontri con il Presidente Usa Biden e il Segretario generale Onu Guterres, il Presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, il Principe di Monaco, Alberto II, la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, e il Presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa.

26 settembre, ultimo atto oltre confine: i funerali di Stato a Roma del Presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. I Capitani Reggenti accanto il presidente francese Macron, quello tedesco Steinmeier, la Duchessa di Edimburgo. Un momento solenne per rendere il doveroso omaggio ad un uomo che amava l'Italia e ha saputo mostrare la nobiltà della politica.

E alla politica stessa, nel discorso di commiato del giorno precedente, 25 settembre, all'Aula consiliare, l'invito della Reggenza, infine, a prestare più ascolto ai cittadini, soprattutto a chi vive situazioni di disagio e maggiore difficoltà. Un monito alle Istituzioni a farsene carico, con programmi di aiuto concreti e tempestivi.