Indipendenza Sammarinese: "Gravi minacce e ricatti ai nostri rappresentanti"

Nadia Ottaviani si dimette dal nuovo soggetto politico Indipendenza Sammarinese. Una decisione, spiega in una nota, legata a impegni professionali e personali. Ma nelle scorse ore il movimento è intervenuto anche su un altro fronte, denunciando di aver ricevuto "minacce e ricatti". Nel comunicato si fa riferimento alla giustizia che, scrive la forza politica, "non esiste più". Indipendenza Sammarinese, si legge, "non tollera interferenze nell'amministrazione" del settore giudiziario. "Noi - prosegue - vogliamo che la magistratura sia veramente terza e imparziale". In merito alle minacce che dicono di aver ricevuto, i rappresentanti del movimento scrivono che continueranno a raccontare ai sammarinesi le "scomode verità".