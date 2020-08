Indipendenza sammarinese: Negri lascia la presidenza. I nuovi vertici

Dopo l'uscita di Nadia Ottaviani, la notizia che Andrea Negri ha lasciato la presidenza di "indipendenza Sammarinese". Dimissioni, si legge in una nota dello stesso presidente motivate dai "nuovi incarichi istituzionali assunti in ambito diplomatico, che prevedono l’incompatibilità con cariche in partiti o movimenti politici", motivo per cui il 17 giugno scorso - prosegue - ho rimesso nella disponibilità di Indipendenza Sammarinese la mia carica di Presidente".

Il nuovo Presidente è Mattia Manzaroli mentre Nicholas Perpiglia il nuovo Segretario. "Dopo regolare elezione interna - scrive Indipendenza Sammarinese in una nota - abbiamo deciso che le cariche saranno riassegnate ad alcuni dei membri più giovani e meritevoli del Movimento".

"Siamo certi - continuano - che la loro energia darà un contributo essenziale alla nuova fase di crescita del Movimento; e ancora più importante, porterà una ventata di aria fresca nel rancido e stantio panorama politico sammarinese".