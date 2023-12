Italia, la Manovra è legge: le reazioni della politica

La Camera dei deputati ha approvato ieri sera la nuova legge di bilancio, che contiene in particolare misure su tasse, pensioni, lavoro, famiglia, sanità, affitti e lavori pubblici, alcune già in vigore quest'anno e rinnovate. 200 i voti a favore, 113 contrari e 3 astenuti. La manovra dal valore di 28 miliardi di euro è stata giudicata dalla premier Giorgia Meloni "un segnale positivo che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese". La presidente del Consiglio si è congratulata da remoto con la sua maggioranza, mentre l'aula restituiva il solito copione: cassa di risonanza per la soddisfazione della maggioranza e per l'amarezza dell'opposizione. “Una manovra che segna il ritorno della politica", ha sottolineato il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti. Critiche le opposizioni invece e sindacati, che attraverso varie sigle hanno dato vita a una serie di scioperi nelle ultime settimane contro le misure previste dalla legge. Per il deputato Toni Riccardi - Pd - l'inizio del nuovo anno sarà all'insegna dell'austerità.