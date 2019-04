La legge elettorale al centro della serata di "Difendiamo San Marino"

Legge elettorale, verso il referendum del 2 giugno, al centro della serata voluta da “Difendiamo San Marino”. Con i rappresentanti del Comitato Promotore e di partiti e movimenti, in luce “le criticità della Legge Elettorale vigente, a partire dal rispetto della rappresentatività popolare – scrive Difendiamo San Marino - oggi profondamente alterato dal cosìddetto premio di stabilità. Una legge, quella del 2007, superata dalla realtà delle cose, con un quadro politico non più bipolare, ma multipolare e “se non verrà cambiata – prosegue Difendiamo San Marino - riproporrà ai sammarinesi il fenomeno di una minoranza elettorale che diviene miracolosamente maggioranza di Governo”.