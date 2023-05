La Maggioranza va avanti: "C'è da mettere in sicurezza il Paese, poi alle urne"

"In questa fase la ricetta non è tornare al voto, ma lavorare per mettere in sicurezza e stabilità il Paese", lo ribadiscono dalla sede della Dc, i rappresentanti delle forze politiche dopo lo strappo di Rete. Partito Democratico Cristiano. Noi per la Repubblica, Domani Motus Liberi e Gruppo Misto di maggioranza. Dopo l'apertura della crisi, spiegano come proseguire la legislatura. La loro volontà è quella di far passare il messaggio che si sta lavorando, "Il confronto in queste ore, dice Matteo Rossi, è frequente, e nelle prossime sarà cruciale e continuo, per fare la road map delle priorità da mettere in agenda". Francesco Mussoni parla di senso di responsabilità davanti a un percorso già iniziato. Gli fa eco Lorenzo Forcellini Reffi, sulla necessità di lavorare per dare una risposta politica.

La maggioranza dunque incassa l'uscita di Rete, i numeri in aula ci sono, e non rinnega il lavoro svolto finora, anzi, tende una mano agli ex alleati: ci sono una serie di dossier aperti. In primis: la chiusura dell' Accordo con l'Europa; i rapporti bilaterali, con la visita del presidente Mattarella a ottobre e la sicurezza dei conti pubblici. "Se Rete vorrà partecipare per il bene comune - dice Rossano fabbri - siamo favorevoli". Oltre ai tre principali obiettivi, restano anche tutta una serie di progetti di legge già avviati all'iter consiliare e in fase di ultimazione del confronto.

Le forze politiche rispondono anche ai proclami di Libera e Repubblica Futura sulla necessità di tornare al voto: "In questa fase la priorità è il Paese" si tratta di una scommessa importante, e i risultati parleranno per tutti.

Proprio ai cittadini guardano in ultima analisi, con l'impegno a dialogare di più con forze sociali ed economiche del Paese.