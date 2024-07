La politica guarda al prossimo Consiglio, quando giurerà la squadra di Governo

I Segretari di Stato

Consegnati dal Pdcs alla Reggenza Programma ed elenco dei Segretari di Stato, ora alla maggioranza non resta che affrontare l'ultimo fondamentale step: il giuramento della squadra di Governo. Venerdì è stato convocato un ufficio di Presidenza che fisserà la data del Consiglio, che si presume si riunirà la prossima settimana e che vedrà, all'ordine del giorno, anche il giuramento dei consiglieri che entreranno in parlamento in sostituzione dei membri dell'Esecutivo e il dibattito sul programma.

Riguardo a nomi e deleghe del Congresso di Stato, la partita – come noto - è chiusa, e la squadra è così composta: Per la Dc Luca Beccari ad Affari Esteri e Politici, Cooperazione Economica Internazionale e Transizione Digitale; Marco Gatti a Finanze e Bilancio, Trasporti ed Energia; Mariella Mularoni a Sanità e Sicurezza Sociale, Affari Sociali e Pari Opportunità; Stefano Canti a Giustizia, Previdenza e Famiglia; Teodoro Lonfernini ad Istruzione e Cultura, Università e Ricerca Scientifica, Politiche Giovanili.

Alleanza Riformista vede Rossano Fabbri nel ruolo di Segretario Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Telecomunicazioni e Sport. Per Libera a Matteo Ciacci vanno Territorio e Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile e Rapporti con l'Azienda Lavori Pubblici; ad Alessandro Bevitori Lavoro, Programmazione Economica, Rapporti con l'Azienda dei Servizi, Transizione Ecologica e Innovazione Tecnologica.

Infine, per il Psd, Andrea Belluzzi ad Affari Interni, Funzione Pubblica, Affari Istituzionali, Rapporti con Giunte di Castello e Semplificazione Normativa mentre Federico Pedini Amati a Turismo, Poste, Cooperazione, Expò, Informazione e Attrazione Investimenti Turistici.

Quanto al programma, è diviso in 4 capitoli, con le linee da seguire negli ambiti istituzionale, economico, sociale e ambientale.