Lonfernini: "Il Governo non cada prima di Legge Elettorale e Commissione d'Inchiesta"

Per Teodoro Lonfernini il Governo è finito ma una sua caduta improvvisa – scrive - non gioverebbe a nessuno. "Chi pensa di far cadere il governo forse non vuole la Commissione d’Inchiesta e capire cosa sia davvero successo in Banca CIS". Invita poi maggioranza ed opposizione a non lavorare in maniera sotterranea ma in trasparenza "per costruire un ponte verso una legislatura non transitoria ma di larghe vedute e ampio consenso consiliare".