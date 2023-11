È deceduto ieri all'età di 60 anni, per un attacco di cuore, l'ex Primo Ministro di Andorra Toni Martí. Il 1° ottobre 2016 era stato l'oratore ufficiale per la cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti. Martì fu tra i protagonisti andorrani dell'avvio della trattativa per l'Accordo di Associazione all'Ue nel 2015, quando era a capo del Governo. Nel Principato verranno proclamati due giorni di lutto nazionale.