Maratona elettorale, Berti: "Conta preferenze finita all'alba". Accumulati ritardi e qualche criticità

Una lunga notte elettorale quella appena trascorsa per espletare lo scrutinio dei voti. “Ci sono state logicamente delle difficoltà legate ad un lavoro di spoglio, - conferma il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti - ai tanti seggi che in parte sono stati accorpati e conseguentemente anche il lavoro di scrutinio è stato leggermente superiore.

Poi, come sempre succede, ci sono stati alcuni dati che alla fine non tornavano quindi c'è stata la necessità di fare delle revisioni; qualche difficoltà nella trasmissione proprio a Palazzo o qui agli Interni dei dati per avere delle griglie definitive di risultato, però diciamo che abbiamo avuto il dato più importante, che è quello delle percentuali di voto per le forze politiche, in un orario abbastanza corretto.

Più brigoso il dato sulle preferenze: "Abbiamo visto l'alba stamattina" - ammette Berti. Oggi pomeriggio ulteriori verifiche? "Sì, ci sarà l'Ufficio Centrale Elettorale - fa sapere - che prenderà in esame tutti i verbali di chiusura dello scrutinio e da questo verrà fuori quello che sarà il risultato delle elezioni, sulla base del quale poi ci potranno essere eventualmente anche dei ricorsi da parte di coloro che ritenessero ci fossero degli errori di valutazione da parte degli scrutatori. Però al di là di questo da qui esce il risultato definitivo sulla base del quale la Reggenza procederà al conferimento del mandato a quello che risulta il primo partito di maggioranza relativa”.