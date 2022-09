Morrone: "un Osservatorio sul frontalierato"

Doppia tassazione, franchigia, assegno unico. Le istanze dei 7 mila frontalieri che ogni giorno varcano il confine per lavorare a San Marino, sono entrate da tempo in questa campagna elettorale: prima la proposta di Matteo Salvini “un accordo simile al modello in vigore fra Como e Chiasso”, poi le precisazioni di Andrea Gnassi “sulla franchigia mi faccio portavoce della richiesta di aumentarla ed indicizzarla annualmente. La promessa di toglierla è solo retorica politica”. Impegni e non promesse il presupposto di Jacopo Morrone candidato per il centrodestra alla camera nel collegio uninominale di Rimini, che ieri sera a Serravalle ha incontrato una rappresentanza dei lavoratori frontalieri ed il Comites, organismo che rappresenta i cittadini italiani residenti a San Marino. Tra gli argomenti forti, introdotti dal presidente del Comites Alessandro Amadei l'importanza di un riconoscimento reciproco fra i due Stati dei congedi parentali previsti ad esempio della legge 104. Per Morrone l'incontro a San Marino è stato anche l'occasione per tirare le fila di una campagna elettorale ormai conclusa.

Nel video l'intervista a Jacopo Morrone candidato per il centro destra alla Camera Collegio Uninominale Rimini.