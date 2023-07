Mutui: Libera indica la propria ricetta per far fronte all'impennata, e sollecita il Governo sul problema

In assestamento, dopo la crisi, il quadro politico sammarinese

Sull'impennata dei mutui Libera ritiene tardiva, l'azione del Segretario alle Finanze; pur accogliendo con favore l'incontro di Gatti con ABS e associazioni consumatori. In una nota sottolinea come vada subito istituito un tavolo, per individuare soluzioni di sistema. Ricorda infatti l'impatto sui cittadini del “costante aumento dei tassi di interesse” da parte di BCE; cui si uniscono “caro energia”, incremento degli affitti, rincaro dei beni di prima necessità. Problema evidenziato dal Partito sin dallo scorso anno, si rimarca; e che ora sta assumendo dimensioni “non più sostenibili”. Da qui una serie di proposte: da un contributo al pagamento della quota interessi da dividersi tra Stato e banche, alla possibilità di una rinegoziazione dei mutui che unisca la conversione al tasso fisso all'allungamento della durata. Al Governo Libera chiede concretezza e trasparenza, ribadendo di essere disponibile a fare la propria parte.

Di contenuto prettamente politico, invece, il comunicato diffuso da Alleanza Riformista; il cui Ufficio di Coordinamento ha definito il percorso verso la celebrazione dell'Assemblea Costituente prevista per il 14 ottobre, e che segnerà “la nascita di un nuovo soggetto politico”. Noi Sammarinesi, Movimento Ideali Socialisti e la componente Socialista Riformista proseguono dunque il loro cammino verso la costituzione della casa comune dei liberal democratici e dei riformisti.

La Direzione del Partito Socialista prende invece atto della nascita di una nuova maggioranza che attraverso equilibri precari – scrive – ha dato vita non solo ad un nuovo Governo ma ha addirittura permesso l'alterazione del gruppo Consiliare NPR rispetto a quanto decretato dagli elettori. Questo – rimarca - senza coinvolgere il Partito Socialista, socio fondatore della stessa lista. Nel guardare alle prossime elezioni ribadisce la valenza del progetto elettorale "aggregazione socialista", a cui ha lavorato con Psd ed Elego, augurandosi possa essere finalmente ufficializzato.