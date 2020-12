Niente cenoni, piscine e spa: il Congresso di Stato ribadisce le regole per gli hotel

Il Congresso di Stato, con una nota stampa, torna a ribadire il divieto di organizzare cenoni di capodanno in hotel. “La circolare esplicativa del 30 dicembre, per evitare improprie interpretazioni, ha precisato – scrivono - che negli alberghi la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale adibite a ristorante è consentita esclusivamente alla clientela fino alle ore 22.00. Dopo tale orario la consumazione di pasti potrà avvenire solo nella modalità con servizio in camera”. Già ieri sul tema si era espresso in questi termini ai nostri microfoni a nome del governo il Segretario al Turismo Pedini Amati.

Il Congresso in particolare puntualizza che ogni forma di pubblicità che proponga attività non consentite dalla legge è sotto monitoraggio e che sono false anche le affermazioni che in questi giorni si possano visitare musei o frequentare piscine e Spa.





Rispetto alla polemiche nate nell'ultimo periodo con i territori circostanti, l'auspicio del Governo è che “si abbandoni ogni inutile speculazione mediatica nei confronti del nostro Stato, per permettere che ogni energia venga dedicata a combattere insieme l'unico vero nemico comune, il virus, che purtroppo non conosce confini”.