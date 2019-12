Noi per la Repubblica a Roma dal sottosegretario Baretta: al centro possibili "soluzioni" per il bilancio

Una delegazione di Noi per la Repubblica ha incontrato nei giorni scorsi, al Ministero dell'Economia a Roma, il sottosegretario Pier Paolo Baretta. Al centro dell'incontro, fa sapere la forza politica, la situazione del bilancio sammarinese. Il Sottosegretario, si legge in una nota, "ha offerto la disponibilità ad intavolare un negoziato" su questo e "ha garantito la massima collaborazione" per arrivare ad individuare "soluzioni", non appena sarà insediato un nuovo Governo. Si legge anche di un possibile impegno diretto dell'Italia. Durante l'incontro, al quale hanno partecipato Federico Pedini Amati, Gerardo Giovagnoli, Andrea Belluzzi e Lazzaro Rossini, è stato evidenziato, prosegue la nota, il lavoro di Banca Centrale e vigilanza nell'ultimo anno in tema di affidabilità e credibilità.