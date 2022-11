Npr a Rf: "Alle accuse, rispondono i fatti"

Sulla polemica sui costi delle luminarie interviene NPR, in risposta a RF: “Alle accuse forcaiole e folkloristiche di AP, rispondiamo con i fatti di un Governo che ha segnato ottimi risultati, sia nella crescita economica sia sul fronte occupazionale”, scrive la coalizione di maggioranza. Sulle spese per le luminarie: “argomentazioni che dovrebbero appartenere a una cultura diversa da quella di AP e che non meritano risposte" - dice NPR. Il turismo ha trainato la ripresa post-pandemica. Sulla mancanza di investimenti, invece, NPR garantisce "impegno perché alle riforme siano affiancati progetti di sviluppo".