NPR: sulla Giustizia la Maggioranza fatica “a metabolizzare i frutti del proprio lavoro”

Noi per la Repubblica si rivolge a Maggioranza e Governo. Troppa “timidezza”, infatti – ad avviso di NPR -, nell'esternare i risultati raggiunti in tema di Giustizia. Ricordati l'esito positivo del report del GRECO, l'”ulteriore riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa”. E ciò – si legge in un comunicato – a fronte delle “tante cassandre locali” che “avevano profetizzato sfaceli”. Sottolineati allora i risultati del percorso riformatore, e il lavoro di riorganizzazione del Presidente Canzio.