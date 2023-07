Nuova settimana politica: al centro progetti, momenti istituzionali e temi del prossimo Consiglio

Dopo la seduta straordinaria del Consiglio nei giorni scorsi, la nuova settimana politica si aprirà con la riunione del Congresso di Stato. Il Governo prosegue con i progetti annunciati. Una delle scadenze più vicine è il 31 luglio: termine per la chiusura della trattativa sulla riforma del lavoro e la successiva emissione del decreto su tempo determinato, interinale e distacchi. Il confronto tra Segreteria, sindacati e categorie va avanti, in attesa della quadra.

Per mercoledì è previsto un Ufficio di presidenza che fisserà le date del prossimo Consiglio. Al centro dei lavori, si presume, l'assestamento di bilancio in seconda lettura con all'interno il tema delle residenze fiscali non domiciliate che tanto ha fatto discutere. Mercoledì sarà anche un giorno di incontri istituzionali, con la visita sul Titano della ministra della Giustizia del Liechtenstein, Graziella Marok-Wachter. Cooperazione giudiziaria, condivisione di esperienze, conoscenze e buone pratiche nel settore della giustizia alcuni dei temi.

Nel frattempo si continua a lavorare al progetto di digitalizzazione con Amazon Web Services, dopo l'accelerata delle ultime settimane. Fitta l'agenda di lavoro, spiega la Segreteria all'Industria, con un nuovo incontro interno alle istituzioni sammarinesi proprio la nuova settimana. Al tavolo, ora, anche VMware, società partner del colosso americano: prossimi obiettivi l'approvazione delle policy entro luglio (una bozza è già disponibile) e l'avvio del progetto del registro unico delle attività economiche entro agosto, per arrivare alla successiva digitalizzazione del Paese che partirà dal pubblico fino a coinvolgere imprese e cittadini, tramite l'introduzione di strumenti come la firma digitale.