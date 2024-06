Nuovo Governo: al vaglio delle rispettive direzioni l'intesa preliminare raggiunta venerdì

D'obbligo l'utilizzo del condizionale; pur essendo dai più ritenuto ormai scontato il “matrimonio” politico fra le Coalizioni. I due comunicati speculari diffusi ieri – al termine dell'incontro a Via delle Scalette -, parevano del resto aver sgombrato il campo da ogni residuo dubbio. Non resterebbero ora che gli ultimi adempimenti, più o meno di prammatica. Ieri sera il via libera della Direzione DC all'intesa preliminare sull'azione di governo, raggiunta nelle ore precedenti a livello di delegazioni.

Testo asciutto - a quanto pare -; e con il necessario grado di genericità per evitare quanto possibile frizioni. Focus infatti su temi delicati. Dalla Sanità al Territorio; per la cui gestione si penserebbe ad un approccio pragmatico e sostenibile, scevro da ideologie. Quanto alle finanze cautela – pare – sulle ipotesi di conversione del debito estero in interno. Scontata la previsione di un impegno massivo per l'implementazione dell'Accordo UE.

Nel capitolo esteri pare non manchi poi un riferimento alla questione del riconoscimento della Palestina. Su questo documento di sintesi di varie istanze, insomma, il confronto in seno alle Liste che dovrebbero formare la nuova maggioranza. Parrebbe già definito il percorso in casa PSD. Nella mattinata odierna l'ok dalla Direzione di Libera/PS; con l'impegno – è stato detto – di finalizzare al meglio l'intesa.

Alleanza Riformista, insieme alla componente Elego, riunirà invece lunedì sera l'Ufficio politico; appuntamento atteso, visto il dibattito dei giorni scorsi. Il giorno successivo, con ogni probabilità, un nuovo vertice fra le due Coalizioni; per valutare le considerazioni emerse in questi incontri, e discutere eventuali inciampi. Un meeting informale sarebbe stato fissato anche domani.

Forse già martedì o mercoledì della prossima settimana, stando ad alcuni, il ritorno dalla Reggenza per DC ed AR; la deadline per la cronaca è il 27 giugno. Sciolte eventualmente le riserve, ai Capi di Stato verrà presentata l'intesa politica firmata dai rappresentanti di ciascuna Lista. A quel punto dovrebbe esservi il conferimento di un nuovo mandato di un paio di settimane; per la stesura del programma di Governo e la formazione dell'Esecutivo.