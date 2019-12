Nuovo Governo: negoziati in corso per il programma e le deleghe

Proseguono i negoziati tra Democrazia Cristiana, Rete, Domani Motus Liberi e Noi per la Repubblica, per dar vita al prossimo Governo. Lo schema sarà un 5-3-2 ma non è ancora stata resa pubblica la composizione del Congresso di Stato. Sono circolati alcuni nomi, ma nessuna conferma. Abbiamo cercato di capirne qualcosa in più nell'ultima puntata di Close Up, di cui vi proponiamo un estratto.