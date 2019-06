Partito Socialista: in direzione l'esito del referendum e l'episodio in Ufficio di Presidenza

Ieri sera si è riunita la direzione del Partito Socialista, la prima dopo la celebrazione del referendum, il cui esito viene letto come un nuovo e forte segnale di sfiducia al Governo. “I cittadini – scrive il Ps - vogliono che la legge venga cambiata e hanno detto basta ad un parlamento non rappresentativo e a consiglieri entrati con una manciata di voti”. Il Ps accusa la maggioranza di voler mistificare la realtà “tirando a campare” in barba ai cittadini. All'attenzione della Direzione anche Cassa di Risparmio con l'attacco ad Adesso.sm per aver forzato sul cda. Nel mirino, poi, Alleanza Popolare, accusata di aver amplificato uno spiacevole episodio in Ufficio di Presidenza per distrarre l'attenzione dai veri problemi del paese. Il Ps rilancia infine il suo progetto: un nuovo spazio politico aperto alla cultura moderata e a quella riformista.