Pdcs: Francesco Mussoni si candida alla presidenza del partito

"Ho formalizzato ieri (mercoledì n.d.r.) al Partito la mia candidatura alla Presidenza del Consiglio Centrale", comincia così il comunicato stampa di Francesco Mussoni. "Questa mia scelta nasce dalla volontà di continuare a mettere a disposizione del partito l’esperienza maturata in oltre vent’anni di militanza". Si dice convinto che il Partito Democratico Cristiano abbia le risorse e l’energia per "consolidare ulteriormente il proprio ruolo, rafforzare i legami tra i suoi membri e promuovere il dialogo come strumento essenziale".

"La mia non è una candidatura contro qualcuno, ma per il Pdcs - precisa il consigliere -. Credo che lavorare insieme, coinvolgendo tutti, sia l’unica strada per dare continuità ai valori e agli ideali che il nostro partito rappresenta".