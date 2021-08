Piano sanitario: 33 sì e 8 astensioni

Il dibattito sul comma sanità si è chiuso all'una di notte con l'approvazione del piano sanitario e socio-sanitario 2021-2023. Su 41 presenti, 33 i sì della maggioranza, 8 le astensioni da parte dei consiglieri di Libera e RF. Poco prima l'aula ha approvato, con 31 sì e 10 contrari, un ordine del giorno di maggioranza che dà mandato al Governo per la celere realizzazione del nuovo Ospedale e l'avvio dell'iter per la nomina del nuovo direttore generale dell'Iss a cui spetterà la designazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo. Respinti i due ordini del giorno di Libera che chiedevano la nomina del direttore generale mediante il coinvolgimento della Consulta Sanitaria o un bando internazionale e l'utilizzo di risorse esclusivamente pubbliche per la realizzazione del nuovo ospedale.

Bocciato anche l'ordine del giorno di Repubblica Futura per un percorso condiviso in commissione sanità sul profilo del direttore generale e la sua massima autonomia da ingerenze politiche su direttore sanitario e direttore amministrativo. Ciavatta, durante il dibattito, ha ipotizzato circa 100 milioni come costo della nuova struttura che potrebbe essere realizzata tra il 2027 e il 2028. Per il finanziamento ci si avvarrà della formula del partenariato pubblico/privato ma ciò non significa, ha spiegato, che sia in discussione il sistema sanitario pubblico e universalistico. La remunerazione dell'investitore privato, ha precisato, avverrà con l'assegnazione di servizi come i parcheggi, il bar, le pulizie.