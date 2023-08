Prg, Rete attacca: "Esigenza di sostenere Governo pre-elettorale può blindare accordi su progetti impattanti"

Fronte caldo quello relativo al Prg: dopo la Commissione politiche territoriali è il Movimento Rete a intervenire. Attacca le attuali forze di Governo sulla gestione del territorio, nello specifico il progetto edificatorio a Serravalle, di fronte all'ex Electronics, e la possibile permuta per trasferire il tutto in un'altra area, a Faetano in località La Lacca e a Ca' Rigo, spostando l'indice edificatorio.

Se ne discuterà in Consiglio a fine agosto: all'ordine del giorno proprio il progetto di legge, in prima lettura, con le modifiche al Piano regolatore presentato dalla Segreteria al Territorio. La proposta di permuta, sostiene Rete, sposta nella nuova zona la stessa capacità di costruire: 12mila metri quadri da realizzare, però, “su un'estensione di terreno molto più ampia con un consumo di suolo di circa il 285 per cento in più”. In una zona, prosegue, “ad alto pregio naturalistico e paesaggistico”. A Serravalle si sarebbero costruite palazzine "sviluppate in altezza"; a Faetano e Ca' Rigo villette con verde.

Rete si dice contraria al progetto e solleva dubbi, citando Boeri e spiegando che l'architetto, su uno dei terreni, nel suo Prg “toglieva addirittura l'edificabilità”. Proprio la famiglia proprietaria dei terreni era intervenuta di recente, fornendo la sua versione e spiegando di aver accettato il cambio, nonostante l'indice risulti “notevolmente più basso”. Rete riconosce che la questione sia annosa e “vada assolutamente risolta”, senza essere però obbligati a sole due opzioni. “L'esigenza di trovare sponde per garantire a una maggioranza risicata i numeri per sostenere un governo pre-elettorale – attacca Rete – può blindare accordi traversali attorno a progetti estremamente impattanti”.