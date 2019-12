Questa sera i messaggi di fine anno della Reggenza e del Presidente Mattarella

Attesa per il discorso di fine anno di Mattarella, nel quale stasera il Presidente della Repubblica chiederà coesione dando senso alla parola "italiani". Un invito a frenare - in nome del superiore interesse del Paese - lo scontro fra i partiti, la corsa a mettere ciascuno la sua bandierina. Sono questi i temi più prevedibili che si annunciano, per oggi, nel discorso di fine anno di Sergio Mattarella, accanto a qualche sorpresa che come tale si rivelerà solo alle fatidiche 20:30 (in diretta anche su San Marino Rtv). La prima sarà comunque la location, che non sarà il consueto "studio alla Palazzina", con l’obiettivo di offrire un’immagine "aperta" delle istituzioni e un atteggiamento il più possibile colloquiale del suo ruolo.

Discorso che, sulla nostra rete, sarà preceduto da quello dei Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni. Alle 20:15 le loro Eccellenze prenderanno la parola dall'Aula di Palazzo Pubblico per rivolgere un messaggio di fiducia ai sammarinesi. Si prevede un focus su giovani e fasce più deboli della popolazione. L'obiettivo principe del 2020 sarà infatti quello di garantire un futuro che esalti competenze e professionalità delle nuove generazioni.