Ratificato l'atto organizzativo dell'Iss: 37 a favore, 10 contrari

A conclusione di un lungo e acceso dibattito, che ha impegnato l'aula per quasi tre giornate di lavori, il Consiglio Grande e Generale ha ratificato con 37 voti a favore e 10 contrari, il decreto sull'atto organizzativo e il fabbisogno dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Maggioranza compatta al voto, nonostante la vivace dialettica tra i partiti di Governo. Pieno sostegno da parte del Pdcs mentre Alleanza Riformista ha manifestato alcune perplessità, durante il dibattito. Libera ha votato a favore, nella convinzione che a breve verrà superato l'attuale Comitato Esecutivo Iss. Per le opposizioni il decreto è frutto di logiche clientelari e peggiora la situazione, in particolare nel settore sociosanitario. I partiti di minoranza, ritenendo illegittima l'errata corrige apportata, valutano la possibilità di adire il Collegio Garante, per una verifica di legittimità, anche perché Libera – pur avendo votato sì, al decreto – ha offerto disponibilità a dare i numeri alle opposizioni, per raggiungere il quorum necessario alla presentazione del ricorso.

In video il commento del Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e del consigliere capogruppo di Domani Motus Liberi, Fabio Righi