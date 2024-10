Recupero del Cinema Turismo: avanti tutta col progetto

Nella prima riunione del Congresso di Stato presieduta dai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, approdano tre delibere per procedere con la trasformazione del Cinema Turismo, da dieci anni in preda al degrado, in un'opera architettonica all'avanguardia, in grado di ospitare dalla lirica al rock ma anche spettacoli teatrali e congressi.

Il progetto dell'Auditorium – si ricorderà – era stato presentato a novembre del 2023, ed era stata apprezzata la volontà di recuperare un'infrastruttura strategica, nel cuore del Centro Storico, per farne una casa della musica e della cultura sammarinese. Col cambio di Governo c'era però il rischio che rimanesse chiuso in un cassetto. Ma non andrà così.

Le intenzioni del Segretario al Territorio sono infatti chiare e ribadite fin dal primo giorno del suo insediamento: “Vogliamo portare avanti – ha detto Matteo Ciacci - i cantieri già esistenti”. Per l'Auditorium, del resto, sono stati già stanziati in Finanziaria circa 4 milioni e spesi 280.000 euro, e “non ha senso buttare via risorse”. Ha quindi approfondito il dossier e deciso di tirare dritto, “per valorizzare al meglio una struttura in un’area nevralgica per il Paese”.

Si procederà per due fasi. Il primo step è stato avallato dal Congresso proprio questa mattina e consiste nella conclusione delle opere di demolizione, per riportare a grezzo la struttura. Poi, tra agosto e settembre del prossimo anno, partirà la costruzione vera e propria, con i relativi appalti e l'avvio della fase esecutiva, che dovrebbe concludersi entro il 2027.

Quando si realizzano grandi opere il rischio che costi e tempi dei lavori lievitino è sempre dietro l'angolo e per evitare che questo accada il Segretario assicura confronto costante con la Direzione dell'Azienda Lavori Pubblici e relativa progettazione. L'intenzione è infatti quella di supervisionare e monitorare il cantiere passo dopo passo, affinché spese e tempi di consegna vengano rispettati alla lettera.