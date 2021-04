Repubblica Futura interviene su The Market e le relative assunzioni

Dopo il servizio di Rtv su “The Market” Repubblica Futura interviene auspicando che le istituzioni facciano il possibile affinché l'apertura avvenga prima possibile. RF afferma poi, criticamente, che a suo avviso la Segreteria di Stato diventa un ufficio di collocamento e decide, a seconda dell’impresa e dell’imprenditore, quante assunzioni di frontalieri e di sammarinesi può fare. Per Repubblica Futura l’abolizione della liberalizzazione delle assunzioni, operata dall’attuale Segreteria di Stato, solo per questo progetto porterà lo Stato a dover rinunciare a circa 150.000€ - 200.000€. Infine per RF andrebbero aboliti gli ammortizzatori sociali per quelle 139 persone che hanno rifiutato l'assunzione a The Market perché non interessate e non disponibili a lavorare nei festivi e a fare addestramento fuori territorio.