Rf attacca il Governo: "Assegna ruoli apicali sulla base dell'appartenenza a gruppi politici dominanti"

Repubblica Futura punta il dito sulla riassegnazione da parte del Governo, tramite delibera, della posizione di Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Dottoressa Ivonne Zoffoli, attualmente in capo al Dipartimento Ospedaliero. Posizione vacante dopo le dimissioni rassegnate dal Dottor Barbato, che era uscito vincitore dall'apposito bando di concorso. Senza nulla togliere alla Dottoressa Zoffoli, Rf si chiede perché non sia stato nominato il candidato classificatosi al secondo posto al concorso. Forse perché – domanda inoltre il partito - il secondo nella graduatoria è un medico sammarinese che sconta il peccato di essere stato nominato a suo tempo Direttore Generale ISS dal governo di Adesso.sm? Non possiamo accettare – conclude la nota di Repubblica Futura - che il metro esclusivo di giudizio per assegnare ruoli in posizione apicale sia l’appartenenza ai gruppi politici che in questo momento la fanno da padrone”.