RF: "La soluzione dei problemi con il 'gioco delle tre carte'"

Per Repubblica Futura la risoluzione dei problemi della banca, così come descritti dall'Amministratore Delegato di CARISP, Vento - “fedelissimo di Rete”, ricordano – equivale alla messa in pratica del “vecchio gioco delle tre carte: fare girare velocemente le stesse carte per confondere chi guarda”. “Lo Stato – spiega RF - si è infatti addossato direttamente l’effettivo debito di CARISP con l’emissione dei titoli del debito pubblico cosiddetti irredimibili (che non vanno rimborsati), ma sui quali lo Stato stesso pagherà interessi alla banca per circa dieci milioni di euro ogni anno.

Non vi sono nuovi soldi destinati all'istituto, - fa notare - ma semplicemente una operazione contabile per alleggerire il bilancio, e sulle cose che veramente contano, come una soluzione per gli NPL, - conclude il partito d'opposizione - al momento non si è visto nulla”.