RF, rischio concreto che il Mazzini non veda mai la sua fine

“Pare ormai da qualche tempo che anche gli esiti del processo Conto Mazzini, si stiano giocando in altri luoghi rispetto alle aule del Tribunale” così RF dopo la sospensione delle udienze del processo Mazzini in seguito all'istanza di ricusazione. “Crediamo sia giusto porsi alcune domande, affinché tutti i cittadini possano comprendere cosa sta accadendo, e perché ci si trovi davanti al rischio concreto che il Conto Mazzini non veda mai la sua fine, oppure che la veda con infinito ritardo, e non certo per colpa della magistratura, contro la quale, peraltro, l’attuale maggioranza pare avere ingaggiato una lotta senza quartiere in questo ultimo anno, fino al quasi azzeramento del Tribunale” scrive Rf, invocando l'affermazione della verità processuale.