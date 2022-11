Riforma Previdenziale approvata, Ciavatta: "Intervento non coraggioso, ma necessario"

Intervista a Roberto Ciavatta, Segretario di Stato alla Sanità

Il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta commenta l'approvazione della riforma previdenziale in Consiglio Grande e Generale. "La soddisfazione - dichiara - è per il coronamento del lavoro che tante persone, fra Segreteria e consulenti, hanno svolto per lunghi mesi. Ora ci rimettiamo a lavorare già dalla prossima settimana per la parte mancante che è Fondiss, sulla quale contiamo di avere una prima stesura di bozza normativa". "Non lo riterrei un provvedimento coraggioso, - aggiunge - ma necessario, soprattutto in questa fase storica, purtroppo in ritardo rispetto a quelle che sarebbero state le necessità del fondo pensioni e del paese. Quindi un atto dovuto di servizio per l'incarico che mi trovo a ricoprire nel paese".