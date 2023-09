Round negoziale per l'Accordo di Associazione, da lunedì la visita annuale del Fondo Monetario

Lunedì 18 e martedì 19 nuovo round negoziale per l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, mentre prosegue il count down verso la possibile firma annunciata entro il 2023. A Bruxelles la delegazione tecnico-diplomatica mentre il Segretario di Stato Beccari parteciperà da remoto. L'incontro avviene a pochi giorni dall'uscita dalla trattativa del Principato di Monaco. Sul tavolo anche l'allegato sui servizi finanziari. Martedì 19 comincia anche la missione annuale a San Marino del Fondo Monetario Internazionale che proseguirà fino al 28 settembre. Un appuntamento, come sempre, molto atteso sul Titano, per una valutazione dell'economia e della finanza pubblica.