San Marino: alla RTV il primo appuntamento della visita in Repubblica del Sottosegretario italiano agli Esteri Merlo

Ricardo Merlo

Oggi la visita a San Marino del Sottosegretario italiano agli Esteri Ricardo Merlo. Prima tappa alla Radiotelevisione di Stato, dove il fondatore del Movimento Associativo Italiani all'Estero, insieme all'Ambasciatore Guido Cerboni, è stato accolto dalla Presidente Lorella Stefanelli e dal DG Carlo Romeo. L'esponente dell'Esecutivo, che in passato ha anche svolto attività giornalistica, ha mostrato estremo interesse per la realtà produttiva della RTV. Dopo una visita agli studi, e alla Redazione, si è intrattenuto a colloquio con i vertici dell'Emittente, che hanno sottolineato l'importanza della trattativa fra San Marino e Italia sulla riassegnazione delle frequenze, bloccata dall'emergenza covid. Tema sul quale è intervenuta pure la RSA, che ha rimarcato la centralità della partita, anche per il futuro dei numerosi dipendenti italiani dell'Azienda.

Nel pomeriggio, il senatore Merlo, incontrerà il Segretario di Stato al Lavoro Lonfernini. Appuntamenti anche nella giornata di domani: in mattinata all'Università e al Museo dell'Emigrante. Infine una visita delle aziende del territorio.

Sulle frequenze radiotelevisive, attualmente in stallo, sentiamo il Sottosegretario Ricardo Merlo