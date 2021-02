San Marino-Andorra, concluso il negoziato per la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali

Conclusi i negoziati fra una delegazione sammarinese e la controparte andorrana verso una Convenzione per evitare le doppie Imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Incontro a distanza tra i capo delegazione - il Direttore degli Affari Economici del Dipartimento Esteri Dario Galassi e il Segretario per le Questioni Finanziarie Internazionali di Andorra Marc Ballestà – hanno parafato il testo. Ora il via alle procedure interne per l’autorizzazione alla firma della Convenzione e alla sua successiva approvazione e ratifica da parte dei rispettivi Parlamenti.

