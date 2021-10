San Marino e Regno Unito sempre più vicini, Bragagni: "Amicizia basata su condivisione di valori"

Visita di Theresa May a San Marino dopo quella dell'onorevole Jeremy Hunt e della delegazione politica ed economica britannica dei giorni scorsi. Segno tangibile di relazioni sempre più intense fra il Titano e il Regno Unito. Ce ne parla il console di San Marino nel Regno Unito, Maurizio Bragagni.

"Dopo il covid le relazioni tra San Marino e Regno Unito si sono fatte sempre più forti. Le relazioni sono completamente da costruire, ma in tre settimane abbiamo avuto visite importanti che fanno pensare ad un buon esito di quelle che sono le potenziali conclusioni degli accordi bilaterali tra i due paesi. La visita di Theresa May è una testimonianza di stima da parte del sistema britannico, così come lo è il fatto che è nato all'interno del parlamento britannico un gruppo interparlamentare, l'EPPG group, che è amico del parlamento sammarinese con il quale si è incontrato alcune settimane fa. Inoltre il fatto che i Capitani Reggenti e il Segretario Beccari vengano al COP26 è un'altra occasione per rafforzare questa amicizia. Le visite di Hunt e May significano rapporti basati sulla condivisione degli stessi valori".