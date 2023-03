SdS Beccari al Consiglio dei Diritti Umani Onu, "riattivare un dialogo di fiducia per fermare le ostilità militari"

Diritti umani al centro, nella strada per difenderli, nella denuncia delle violazioni. Si parte dal conflitto russo-ucraino, a un anno di guerra e nelle sue ripercussioni sul fronte interno e internazionale. Il ruolo di San Marino nelle parole del Segretario Luca Beccari, che ricorda come la Repubblica abbia “ripetutamente espresso, nelle sedi internazionali, la necessità di riattivare un dialogo di fiducia per fermare le ostilità militari – “questa la strada – dice – non c'è alternativa”. Dalla guerra, alla devastazione provocata dal sisma in Turchia e Siria, tornando a esprimere solidarietà alle vittime. Attraverso una disanima delle violazioni dei diritti umani nel mondo, ribadisce appoggio incondizionato ad ogni risoluzione o dichiarazione volta all'abolizione della pena di morte.

Altri temi all'attenzione degli Esteri, correlando la tutela dei diritti umani all'inclusione per tutti, dai disabili alla promozione dei diritti LGBTQI. Ma anche lotta ai cambiamenti climatici, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Si invoca azione comune per un pianeta più sostenibile, ponendo la tutela dell'ambiente quale presupposto per l'effettivo godimento degli stessi diritti umani.