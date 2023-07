Serbia - San Marino: Segretario Beccari in visita ufficiale a Belgrado

Rapporto diplomatico ventennale, numerosi ambiti bilaterali e multilaterali di reciproco interesse. Serbia e San Marino rafforzano le relazioni guardando alla comune progettualità. In visita ufficiale a Belgrado il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, accompagnato da una delegazione diplomatica guidata dall'Ambasciatore di San Marino presso la Serbia, Lino Zonzini, incontra il Primo Ministro, Ana Brnabić per un ampio e articolato confronto; e a seguire il Primo Vice Presidente del Governo e Ministro degli Esteri, Ivica Dačić.

Tra i temi sul tavolo, l'Expo specializzata 2027 assegnata alla Serbia, anche grazie al sostegno sammarinese, e che apre un nuovo fronte di collaborazione.

Intesa evidente nella comune adesione all'iniziativa Adriatico-Ionica e il programma EUSAIR funzionale a potenziali progetti da condividere. Focus inoltre sui rispettivi percorsi di maggiore integrazione con l'Unione europea.



"E' stata una visita importante che permesso di abbinare due incontri di altissimo livello, - osserva il Segretario Luca Beccari - nell'ambito di quello che è un progetto di rafforzamento delle relazioni che curiamo da alcuni anni, nato dalla nostra comune adesione alla iniziativa Adriatico-Ionica e quindi dall'interesse di sviluppare delle progettualità comuni in quest'ambito e che si è ulteriormente arricchito grazie alla aggiudicazione di Belgrado di quella che sarà l'Expo specializzata 2027 e grazie anche al supporto di San Marino, e che apre un nuovo fronte di collaborazione. In questa occasione abbiamo pertanto immaginato che la collaborazione sull'Expo possa rappresentare il nucleo della più ampia collaborazione su temi allargati, come la cultura, l'istruzione, l'ambito diplomatico fino a tutte quelle iniziative che possano creare maggior interscambio tra le nostre realtà. La visita è stata anche l'occasione anche per un confronto sui nostri rispettivi percorsi di relazione e integrazione con l'Ue: la Serbia ha avviato un percorso di pre-adesione, noi siamo in un percorso di associazione che hanno inevitabilmente delle caratteristiche comuni e che ci portano a valutare positivamente la necessità di una maggiore integrazione nel territorio dell'Unione".



Profonda amicizia che si traduce anche nell'omaggio da parte delle autorità serbe di una emissione filatelica celebrativa del 20° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Alla visita odierna del Segretario Beccari farà seguito una prossima visita ufficiale, a San Marino, del Ministro per gli Affari Esteri serbo, Dačić, accompagnata da una più ampia delegazione tecnica che permetterà di portare avanti le iniziative prese in esame.



Nel video un contributo del Segretario di Stato per Affari Esteri, Luca Beccari