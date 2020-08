Si è aperta ieri sera l'edizione 2020 della Festa dell'Amicizia a Serravalle. Piazza Bertoldi gremita di partecipanti per la cena, così come molto partecipato è stato anche il dibattito politico che ne è seguito. Al centro dei discorsi dei relatori il "Progetto Paese": dopo aver ripercorso le difficoltà legate alla pandemia, sono state presentate le strategie per la ripresa del paese, in tutti i suoi comparti.

Ad allietare la serata le note dell'orchestra di Luca Bergamini.