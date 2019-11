Tavolo "istituzionale": dalle forze politiche commenti positivi, la Csu plaude al confronto

Le forze politiche commentano l'azione del tavolo "istituzionale" a due mesi dall'inizio del confronto. In un comunicato congiunto, Libera, Dc, Rete, Noi per la Repubblica e Èlego, si soffermano sul progetto di legge di bilancio a cui si è arrivati. L'obiettivo, ricordano, è evitare l'esercizio provvisorio. Parlano di un confronto "utile a tutte le parti" e auspicano che questo metodo si possa mantenere in vista delle riforme. Tra le formazioni politiche dell'ultima legislatura firmatarie del comunicato manca Rf.

Proprio durante il tavolo, Rete ha fatto sapere di aver chiesto le dimissioni per fine anno dei membri del Comitato di sorveglianza per questioni legate al credito d'imposta e si riserva di chiedere azioni di responsabilità in caso di mancati controlli in materia. Intanto la Csu parla di "risultati rilevanti contenuti nel progetto di bilancio previsionale". Tra gli articoli giudicati positivamente, quelli relativi al "maggiore impegno" degli uffici esattoriali per recuperare i crediti vantati dallo Stato e al rafforzamento dei controlli fiscali, insieme allo stanziamento statale per le risorse pensionistiche.