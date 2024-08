Tregua a Gaza, Beccari: "San Marino si unisce al pressing occidentale per raggiungere l'accordo"

Mentre a Gaza City è strage di bambini per un attacco lanciato da Israele su una scuola per colpire - così è stato confermato dall'esercito - terroristi di Hamas, gli Stati Uniti, con i mediatori Egitto e Qatar, aumentano la pressione su Israele e Hamas affinché si raggiunga un accordo per la tregua e la liberazione degli ostaggi.

Un pressing a cui si unisce tutto l'Occidente, compreso San Marino con il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari che reitera la posizione sammarinese sul tema, emersa anche durante l'ultima seduta del Consiglio e più volte manifestata anche in seno all'Onu. A nome del Governo, Beccari ringrazia i negoziatori dei tre Paesi e auspica l'effettiva conclusione dell'accordo, "garantendo che Segreteria di Stato e diplomazia sammarinese continueranno a fare tutto quanto in loro potere affinché ciò accada".