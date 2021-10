Valorizzare il patrimonio ecclesiastico e lo sviluppo percorsi turistico-religiosi: firmato protocollo di intesa

Un protocollo di intesa che definisce le attività finalizzate alla riscoperta di cammini e luoghi di preghiera come mete di pellegrinaggio.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il Vescovo di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi siglano per la prima volta un accordo sul turismo religioso. Sullo sfondo un lavoro iniziato da tempo sui percorsi religiosi che legano San Marino e i territori limitrofi e che oggi si consolida con questa firma; un documento che mira alla “definizione di politiche e iniziative concertate finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso”. “Oggi si compie un primo passo – concordano – verso la scoperta (o la riscoperta) di percorsi e luoghi fruibili da pellegrini provenienti da tutto il mondo: dal Cammino del Santo Marino già percorribile, ad un nuovo Percorso legato a San Francesco da definire, fino ad una maggiore valorizzazione della Basilica come luogo di preghiera e pellegrinaggio.

Nel video le interviste a Mons. Andrea Turazzi, Vescovo Diocesi di San Marino-Montefeltro e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.