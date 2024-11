Wtm, Pedini Amati alla ministeriale sull'AI. Incontra i ministri di Croazia e Grecia

Sentiamo Federico Pedini Amati

E' il secondo giorno di missione al World Travel Market per il segretario di Stato Federico Pedini Amati, che stamane ha partecipato a una ministeriale per discutere di intelligenza artificiale applicata al turismo. L’incontro ha riunito leader di pensiero, esperti del settore, policy maker e innovatori tecnologici chiamati ad analizzare, insieme ai ministri, come le tecnologie emergenti plasmano il futuro dei viaggi e dell’ospitalità.

All'evento è presente anche il Titano con uno spazio espositivo e 6 operatori. "Il tema dominante è sempre quello dell'intelligenza artificiale legata alla possibilità di promuovere il turismo o comunque di vivere un turismo diverso - commenta il segretario al Turismo -. Un tema che sicuramente inizia a essere discusso negli ambiti legati al turismo, ma di assoluto interesse anche per la Repubblica di San Marino". Durante la giornata non è mancato l'omaggio di Pedini Amati alle vittime dell'alluvione di Valencia presso lo stand spagnolo.

Tra i bilaterali di giornata quello con l'omologo croato Tonci Glavina e quello con il vice titolare delle Finanze ed ex del Turismo greco Harry Theoharis, che in questi giorni ha deciso di candidarsi alla guida dell'Organizzazione mondiale del Turismo Onu. Con Atene, San Marino aveva firmato un memorandum d'intensa per il Turismo nel 2021, a seguito del quale Theoharis venne insignito dell'Onorificenza di Sant'Agata. " Si capisce che c'è molto fermento per questa nomina - continua Pedini Amati -. Dal mio punto di vista ci sarà una grande sfida anche a livello europeo su prossime e future candidature che potrebbero arrivare, però Theoharis è uno che se la giocherà senz'altro".

Nel video l'intervista al segretario al Turismo, Federico Pedini Amati