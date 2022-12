40 anni di ET l'Extraterrestre

Tutti noi abbiamo visto E.T. l’extra-terrestre almeno una volta, qualcuno anche più volte. Quando uscì sul grande schermo, nessuno poteva immaginare che avrebbe conosciuto un successo così epocale, così iconico, ma soprattutto che si sarebbe depositato nella memoria emotiva così profondamente, di fatto confermando un precedente che non è più stato raggiunto. Ed è anche lecito domandarsi se in fin dei conti il suo impatto sia stato esclusivamente positivo nel mondo del cinema.

Sicuramente non si è trattato semplicemente del film più personale di Steven Spielberg, considerata la sua cinematografia sull’infanzia, ma anche di una metafora di quel decennio di per se'. E.T. l'extraterrestre è un film di fantascienza, un film sull'infanzia, sull'amicizia, su una famiglia disfunzionale, sull'accoglienza, sulla solitudine. Tra le curiosità la statua animatronica originale di E.T. l'extraterrestre, utilizzata nel film, ha trovato un acquirente questo fine settimana per 2,6 milioni di dollari (2,45 milioni di euro). E.T. L'extraterrestre festeggia così i suoi 40 anni...auguri!