Buon compleanno Julia Roberts!

Nata a Smyrna, in Georgia, il 28 ottobre 1967, Julia Roberts è un'attrice molto amata in tutto il mondo. L'abbiamo vista interpretare ruoli in film romantici e divertenti, come “Pretty Woman”, “Se scappi ti sposo”, “Notting Hill” e “Mona Lisa Smile”. Non solo, perchè il suo talento ha trovato espressione anche in parti più drammatiche come “A letto con il nemico”, “Fiori d’acciaio”, “Il rapporto Pelican”, “Erin Brokovich”, pellicola per cui ha vinto l’Oscar nel 2001.

Oggi le auguriamo buon compleanno con una bella gallery fotografica!