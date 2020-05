Cani che fanno la fila per mangiare

Se tutti prendessimo spunti dagli animali forse potremmo anche trarne insegnamenti buoni, in una cosa sicuramente; "le file". Se c'è una cosa che noi umano non amiamo sono le file, al supermercato, in banca, in posta o dal dentista, insomma fila è sinonimo di attesa lunga e noiosa e cerchiamo tutti i modi di eluderla o peggio saltarla anche se a scapito degli altri. Invece osservando i nostri amici a 4 zampe vediamo che nella loro semplicità hanno comportamenti chenella loro semplicità risultano esemplari. Chi in casa ha un cane sarà d'accordo con me se dico che sono autentici maestri di lezioni davvero importanti, dimostrando molto spesso di trovarsi un po' più avanti rispetto a noi. Pur non facendoci mancare: amore incondizionato, solidarietà, fedeltà, empatia: tutti sentimenti che li contraddistinguono, e sui quali possiamo sempre contare, spesso diventano davvero uno spettacolo da osservare. E' il caso dei cani poliziotto cinesi che all'ora di pranzo si presentano seduti, calmi, con la ciotola in bocca e rigorosamente alla stessa distanza l'uno dall'altro. Sono agenti e loro ci tengono a dimostrarlo anche "fuori servizio", hanno davvero recepito al meglio cosa significa essere pazienti e ordinati. Certo, si tratta di cani addestrati, ma di sicuro sorprende vederli così, ma di sicuro sono un esempio di comportamento disciplinato che molte persone, spesso, dovrebbero tener presente...