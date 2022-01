Capri paradiso felino

Carpi è senza dubbio una delle più belle isole d’Italia e uno dei luoghi più glam del pianeta.









Ora oltre che meta turistica la possiamo considerare anche isola “Cat Free”. I tanti felini presenti su questo lembo di terra liberi di vagare un po ovunque anche nelle spiagge, sono diventati cittadini effettivi. Nei giorni scorsi infatti il sindaco Marino Lembo ha infatti annunciato che: “ I gatti sono dei veri e propri cittadini che abitano sul isola, e che era giusto se non doveroso che gli andasse riconosciuto la status di residenti come gesto d’affetto”. Sulla stampa locale diversi articoli hanno spiegato come si sta muovendo il comune nei confronti dei mici. E’ stato fatto un censimento dei gatti in colonia e liberi e ora il municipio si farà carico di reperire per loro cibo e cure mediche. Ricordiamo che non si tratta di un caso unico del suo genere visto che in Italia ci sono molti comuni che si occupano della cura dei gatti nel territorio.