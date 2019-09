E' ufficiale "non siamo soli nell'universo"

Verrebbe da dire : "e se lo dicono loro...." infatti per la prima volta la Marina Militare Americana mette il timbro di autenticità su tre documenti-video destinati a diventare capisaldi nella storia dell'eterna caccia ad altri eventuali inquilini dell'universo. Ora possiamo dire in quasi tranquillità che gli UFO, acronimo di "Unidentified Flying Object", (Oggetti volanti non identificati), esistono davvero.

Dopo anni di bugie, depistaggi e Omissis, alla fine la Marina Militare Americana,come si diceva, ha dovuto ammettere che altre forme di vita esistono e lo confermano i contributi video, girati dagli stessi Top Gun. Anche se il pegno da pagare non è da poco, pare infatti che per queste immagini, si debba abbandonare l'indimenticabile acronimo Ufo (Oggetti volanti non identificati) per adottare l'insipido e pure un po' ilare e cacofonico Uap "Unidentified Aerial Phenomena", (Fenomeni aerei non identificati), ma la cosa importante direi quasi storica, è indubbiamente, che finalmente da parte di un ente autorevole è arrivata la tanto agognata conferma che nell'universo non siamo i soli abitanti.

I filmati risalgono ad un periodo compreso tra il 2004 e il 2015, sono stati ripresi da piloti americani e tra loro anche alcuni "Top gun" delle portaerei. La famosa "Nimitz" che era di ronda nei cieli al largo della California ai comandi dei caccia F/A 18 Super Hornet. Lo stupore dei piloti protanisti degli "incontri" è palpabile attrverso le parole "Non sono di questo mondo": il tono della loro voce è di genuino stupore alla vista di quei velocissimi mezzi affusolati, senza ali e apparentemente senza motori (i sensori a infrarossi non li evidenziano) che compiono evoluzioni e virate inconcepibili per i velivoli terrestri e anche non sopportabili da uomini, per quanto addestrati.

Comunque che ci si creda oppure nulla sarà più come prima dopo le parole dei militari americani, sentirsi dire da un militare che sì, insomma, gli Ufo, (a patto di non chiamarli così), esistono per davvero!