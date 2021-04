Esce il nuovo singolo di Caparezza: "La scelta"

"La scelta" è il secondo brano estratto dal nuovo album di Caparezza "Exuvia" in uscita il 7 maggio. E' stato il cantante a definirlo come "il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce".

Quando ci si trova in un limbo e non sappiamo dove andare esiste un solo modo per uscirne: fare una scelta, prendere una decisione.







In una recente intervista Caparezza ha anche raccontato del suo "incontro" con il musicista Beethoven:



"Ho immaginato di trovarmi davanti ad un bivio, due sentieri che si diramano dal bosco, ciascuno sponsorizzato da un guardiano. Il primo è Beethoven, un musicista che ha composto fino alla morte nonostante sia stato continuamente bersaglio delle avversità, nonostante una dannata otosclerosi gli abbia impedito di godere del proprio talento rendendolo sordo a 30 anni per esempio. Un’ostinazione, la sua, che mi ha sempre rincuorato durante le crisi creative".

Guarda il video di Caparezza, "La scelta"